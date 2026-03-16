Savona ricorda tre protagoniste femminili del Novecento

Martedì 17 marzo alle ore 18, presso i locali della Fratellanza Leginese di Savona, si terrà un incontro dedicato al racconto di tre straordinarie figure femminili che hanno segnato la storia del Novecento. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) – sezioni “Giuseppe Lagorio” di Fornaci e “Mario Rossello” di Legino – porta il titolo “Sebbene che siamo donne…”.

Durante la serata verranno ripercorse le vite di tre protagoniste molto diverse tra loro ma accomunate da coraggio e determinazione: la ciclista pioniera Alfonsina Strada, unica donna a partecipare al Giro d’Italia del 1924; la fotografa e reporter di guerra Lee Miller, testimone diretta della Seconda guerra mondiale; e la grande protagonista della politica italiana Nilde Iotti, prima donna presidente della Camera dei Deputati.

A raccontare queste storie sarà Anna Traverso, che guiderà il pubblico in un viaggio tra sport, fotografia, politica e diritti delle donne. L’incontro vuole essere un momento di riflessione sulla forza e sul contributo femminile nella storia, ma anche un’occasione di condivisione culturale per la comunità.

La serata si concluderà con un rinfresco aperto ai partecipanti.