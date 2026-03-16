Iran, Meloni “Intervenire a Hormuz sarebbe passo avanti verso il coinvolgimento”

ROMA (ITALPRESS) - La situazione delle basi militari in Medio Oriente e lo stretto di Hormuz "sono il mio primo problema oggi, il primo problema principale, anche perchè la riforma della giustizia l'ho già fatta, più di parlarne non posso fare". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a "Quarta Repubblica" in onda questa sera su Rete4.

"Chiaramente c'è un tema di monitoraggio, di attenzione verso i nostri militari che sono molti nell'area, particolarmente per quello che riguarda Erbil e il Kuwait, anche se i militari che sono rimasti sono quelli strettamente necessari a far camminare missioni importanti, contro il terrorismo internazionale. E' molto importante la nostra solidarietà in questo momento, la nostra presenza per i Paesi del Golfo, che sono nostri partner strategici e perchè noi in quella zona abbiamo decine di migliaia di italiani", spiega.

"Lavoriamo per una de-escalation, per fare in modo che la guerra possa finire e che possa tornare la diplomazia. Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare Aspides. Intervenire sullo stretto di Hormuz chiaramente è più impegnativo perchè vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento".

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