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| 16 marzo 2026, 21:26

Iran, Meloni: "Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento"

Iran, Meloni: &quot;Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento&quot;

(Adnkronos) - Intervento italiano nello Stretto di Hormuz? "Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner" ma "intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento". E' questa la risposta della premier Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, su Rete4, a proposito della richiesta Usa agli alleati per una coalizione per garantire la libertà di navigazione nello Stretto. "Quello che noi possiamo fare adesso - ha aggiunto - è rafforzare Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso" 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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