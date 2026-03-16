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| 16 marzo 2026, 08:55

Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalari

Le mani della camorra sulle truffe informatiche, 16 misure cautalari

NAPOLI (ITALPRESS) - Dalle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. - foto screenshot video Carabinieri -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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