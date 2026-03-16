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| 16 marzo 2026, 03:56

Oscar 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

Oscar 2026, 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior regia, Miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista. Gli altri premi per la recitazione vanno a Michael B. Jordan per 'I peccatori' (Migliore attore protagonista), Jessie Buckley per 'Hamnet - Nel nome del figlio' (Miglior attrice protagonista) e Amy Madigan per 'Weapons' (Migliore attrice non protagonista). Ecco l'elenco completo dei vincitori: 

 

Miglior film

 

Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner 

 

Miglior regia

 

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

 

Miglior attore protagonista

 

Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners) 

 

Miglior attrice protagonista

 

Jessie Buckley – Hamnet - Nel nome del figlio (Hamnet) 

 

Miglior attore non protagonista

 

Sean Penn – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

 

Miglior attrice non protagonista

 

Amy Madigan – Weapons 

 

Miglior sceneggiatura non originale

 

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

 

Miglior sceneggiatura originale

 

Ryan Coogler – I peccatori (Sinners) 

 

Miglior film internazionale

 

Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia) 

 

Miglior film d'animazione

 

KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans 

 

Miglior casting

 

Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

 

Miglior fotografia

 

Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners) 

 

Miglior scenografia

 

Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein 

Migliori costumi

 

Kate Hawley – Frankenstein 

 

Migliori trucco e acconciatura

 

Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein 

 

Migliori effetti visivi

 

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar - Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash) 

Miglior montaggio

 

Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another) 

 

Miglior sonoro

 

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 - Il film (F1) 

 

Miglior colonna sonora originale

 

Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners) 

 

Miglior canzone originale

 

Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters 

 

Miglior documentario

 

Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein 

 

Miglior cortometraggio documentario

 

All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones 

 

Miglior cortometraggio (ex aequo)

 

The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt 

Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata 

 

Miglior cortometraggio d'animazione

 

La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski 

 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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