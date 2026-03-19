Incidente sulla S.P. 542 tra Dego e Giusvalla: motociclista cade, trasportato in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo il tratto stradale della S.P. 542 "di Pontinvrea" che da Dego sale verso Giusvalla. Intorno alle 14.45 un giovane motociclista è caduto, secondo le prime ricostruzioni, nel tentativo di evitare un gatto che gli avrebbe attraversato improvvisamente la carreggiata.
Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail, mentre la moto ha proseguito la sua corsa scivolando per alcuni metri sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori della Croce Bianca di Dego.
Fortunatamente le condizioni del motociclista non risultano gravi, ma è stato comunque disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.