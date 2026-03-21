Giornata internazionale delle foreste: perché è una ricorrenza da celebrare

Il 21 marzo è una data importante per il futuro della Terra: è la Giornata internazionale delle foreste. I polmoni del mondo che puliscono l’aria, riducono il riscaldamento del Pianeta, accolgono l’80% della biodiversità terrestre. Ma che stanno rapidamente scomparendo.

Ecco cos’è l’International Forest Day, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 marzo 2012 e celebrata a partire dal 2013.

«La Giornata celebra e accresce la consapevolezza dell’importanza di tutti i tipi di foreste. In ogni Giornata internazionale delle foreste, i paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgono foreste e alberi», si legge sul sito dell’ONU.

La Giornata Internazionale delle Foreste rappresenta, pertanto, un momento ideale per riflettere sull’importanza delle normative in corso di approvazione e sull’impatto che le nostre scelte alimentari e consumo hanno sull’ambiente.

Attraverso iniziative come l’Earth Hour, fissata per il 28 marzo, che invita a spegnere le luci dalle 20.30 alle 21.30, si vuole promuovere un futuro più sicuro e sostenibile. È bene, infatti, sottolineare l’importanza di azioni concrete contro il cambiamento climatico e per la tutela dell’ambiente.

All’iniziativa aderirà anche la Santa Sede, attraverso lo spegnimento dell’illuminazione della Cupola e della facciata della Basilica di San Pietro.