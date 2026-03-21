Artigianato, quattro imprenditrici liguri protagoniste di uno shooting di alta moda nelle miniere di Sale di Cracovia

Quattro imprenditrici liguri protagoniste a Cracovia con un progetto di alta moda ambientato nelle celebri Miniere di Sale di Wieliczka, sito patrimonio UNESCO e tra i luoghi più suggestivi d’Europa. Per la prima volta nella loro storia, le miniere hanno ospitato uno shooting di moda realizzato da professioniste liguri: la stilista genovese Paola Roberto e l’orafa Emanuela Burlando, affiancate dalla fotografa Ilaria Murtas e dalla hair stylist e make-up artist Ingridã Galisauske.



L'iniziativa, intitolata “La Guerrière”, si compone di dodici outfit d’alta sartoria e gioielleria artigianale. La collezione è stata ambientata nei luoghi più iconici della città polacca, trovando il suo culmine nelle suggestive profondità delle miniere di sale.



"Un'iniziativa che rappresenta al meglio la capacità dell'artigianato ligure di coniugare creatività, identità e visione - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione ha sostenuto questo progetto, ed altre attività di Confartigianato Liguria inserite nel programma di Stile Artigiano, che valorizzano al meglio il saper fare ligure in giro per l'Italia e per il mondo".



“Quattro donne liguri protagoniste in uno scenario unico come le miniere di sale di Cracovia raccontano molto più di un progetto creativo - commenta l’assessore regionale alle Pari opportunità Simona Ferro -. Raccontano la capacità delle nostre imprenditrici di competere e affermarsi anche su palcoscenici internazionali di alto livello. È questo il segnale più importante: quando talento, competenze e determinazione trovano spazio, le donne non solo partecipano, ma diventano protagoniste. Per questo investiamo nelle pari opportunità e come regione sosteniamo l’imprenditoria femminile”.



“Dietro a un progetto come questo c’è un lavoro strutturato di connessione tra imprese e valorizzazione delle competenze - spiega Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova -. Mettere in relazione professionalità diverse e favorire sinergie significa accompagnare le aziende nella costruzione di percorsi condivisi e più solidi. La forza di queste esperienze sta proprio nella capacità di integrare competenze all’interno della stessa filiera, dalla produzione ai servizi collegati, generando un’offerta più completa e coerente. È questo l’approccio che portiamo avanti con “Stile Artigiano”, il format con cui Confartigianato valorizza i progetti di eccellenza e sostiene la crescita delle imprese attraverso la collaborazione”.