Borghetto S.S., è nato Despacito: il puledro simbolo del progetto green che conquista il paese

Tappa a Borghetto Santo Spirito questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per dare il benvenuto a Despacito, il piccolo puledro nato tra i cavalli che pascolano nei terreni incolti di proprietà comunale.

È un piccolo esemplare di razza Criollo puro, originario dell’Uruguay, nato dalla cavalla Cebada. Fin dai primi giorni ha attirato l’attenzione e l’affetto dei residenti, che da tempo convivono con la presenza dei cavalli impegnati nel pascolo sui terreni comunali. Un’iniziativa resa possibile dalla convenzione stipulata tre anni fa dall’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa con l’azienda agricola “Il Grifo” e l’allevamento “Cabana Maria Rosa” di Bardineto, guidato da Angelo Oddone.

Un progetto che negli anni si è trasformato in un esempio di gestione sostenibile del territorio: i cavalli vengono infatti utilizzati per mantenere pulite le aree incolte, evitando l’impiego di mezzi meccanici e riducendo costi e impatto ambientale. “È un progetto pilota che portiamo avanti con l Oddone – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – che utilizza i cavalli per tenere puliti i terreni comunali. Noi risparmiamo sui costi di manutenzione, loro ottengono il cibo per gli animali gratuitamente. Così entrambi beneficiamo di un risultato eccellente in modo totalmente ecologico: un doppio vantaggio per l’ambiente”.

Il modello ha suscitato interesse anche tra i privati. “Ci hanno chiesto di fruire della stessa possibilità. Abbiamo autorizzato l’iniziativa, così i terreni incolti dei privati vengono mantenuti puliti in maniera ecologica ed economica. Inoltre, dopo che i cavalli hanno pascolato, Oddone trincia tutte le erbe che vengono scartate di cavalli in modo da lasciare i terreni completamente puliti, ripulisce con il trattorino, un lavoro ben fatto, di cui siamo soddisfatti: risparmiamo e, allo stesso tempo, regaliamo un bello spettacolo a tutti. In estate sospendiamo l’attività per evitare che gli animali soffrano il caldo e per prevenire odori sgradevoli”, dice il sindaco, che aveva iniziato il progetto ecologico con l’impiego delle pecore, per poi passare alle splendide creature che sono i cavalli.

Intanto, nell’allevamento arriverà presto un nuovo lieto evento: un’altra cavalla è prossima al parto. L’azienda di Oddone, che con la moglie da cinque anni alleva esclusivamente cavalli Criollo uruguaiani, rappresenta una realtà rara anche a livello europeo. Si tratta di animali particolarmente resistenti, tradizionalmente impiegati dai gauchos sudamericani, capaci di adattarsi a condizioni climatiche difficili e a risorse limitate.

I terreni un tempo incolti si sono trasformati così in spazi vivi e frequentati, dove famiglie e bambini si fermano sempre volentieri. E Despacito è già diventato una piccola attrazione. “Una meraviglia per i più piccoli”.

#ILBELLOCISALVERÀ