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| 23 marzo 2026, 21:22

Bari, bimba di 2 anni aggredita e ferita al volto da pitbull del vicino

Bari, bimba di 2 anni aggredita e ferita al volto da pitbull del vicino

(Adnkronos) - Paura in provincia di Bari dove una bambina di due anni è stata aggredita ieri dal pitbull del vicino di casa sfuggito al controllo, riportando ferite al volto.  

L'aggressione è avvenuta ad Acquaviva delle Fonti, la piccola è poi stata portata in ospedale al Policlinico del capoluogo pugliese e qui subito operata e le feritesuturate. La bimba non è in pericolo di vita.  

Al momento la piccola è ricoverata con la mamma (per l'assistenza) nel reparto di chirurgia plastica e sottoposta a terapia antibiotica. Il cane è di proprietà di un vicino di casa: l'animale è sfuggito per un attimo a quest'ultimo, che era presente al momento dell'aggressione. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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