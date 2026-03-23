Referendum, Conte “Voto politico, avviso di sfratto al Governo”

ROMA (ITALPRESS) - "Quattro anni di governo, zero riforme. Il voto degli italiani è un segnale politico fortissimo, un avviso di sfratto al governo". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sul referendum."Fino a qualche mese fa tutte le previsioni davano per scontata una robusta vittoria del sì: si apre una nuova primavera politica, dove i cittadini sono protagonisti e vogliono voltare pagina, segnando la richiesta di una politica più attenta ai bisogni delle persone e meno occupata a tutelare i politici dalle inchieste - ha spiegato Conte -. Il M5S ha tutto il diritto di interpretare questa nuova stagione da protagonista. Questo è un voto molto politico. In quattro anni questo governo ha fatto zero riforme, i cittadini e le imprese hanno altre urgenze relativamente a lavoro povero, scarsa produzione industriale, un quadro internazionale in cui l'Italia non tocca palla".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).