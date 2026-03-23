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| 23 marzo 2026, 20:09

Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: fuochi d'artificio e fumogeni

Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: fuochi d'artificio e fumogeni

(Adnkronos) - Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del popolo all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza Barberini. Prendono la parola i comitati degli studenti: “Facciamoci un applauso. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: la democrazia e la costituzione non si toccano”. “Da questa piazza bellissima - dicono - oggi lanciamo un messaggio: noi giovani, noi studenti vogliamo un altro genere di Paese. Vogliamo il diritto al futuro” e rilanciano: “Il 28 saremo in piazza. Più del 60% della nostra generazione ha votato no, cambieremo questo Paese”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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