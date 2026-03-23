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| 23 marzo 2026, 17:45

Referendum, Nordio “Rispettiamo popolo sovrano, voto non politico”

Referendum, Nordio “Rispettiamo popolo sovrano, voto non politico”

ROMA (ITALPRESS) - "Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico. Ringraziamo la parte dell'elettorato che ci ha dato fiducia e comunque ci consola l'alta partecipazione al voto che conferma la solidità della nostra democrazia". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al risultato del referendum.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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