Carburanti, Pichetto “Proroga taglio accise verrà valutato dal Governo”

ROMA (ITALPRESS) - Un Cdm per i prezzi dei carburanti "verrà valutato. Vorrei ricordare che la partita dei carburanti riguarda principalmente il Mit, con cui collaboriamo unitamente. Stiamo vedendo la rilevazione dei prezzi e su questo verrà fatta una valutazione. Aspettiamo il report che ci daranno tutti gli organi che sono impegnati a fare questa valutazione". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'assemblea Arte. Quanto all'ipotesi di una proroga del taglio delle accise sui carburanti "verrà valutata da tutto il Governo complessivamente anche rispetto a quello che è il quadro complessivo, non si può spezzettare", ha aggiunto.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-