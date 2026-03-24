Cina, oltre un milione di anziani beneficiano di sussidi per l’assistenza

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Oltre 1,05 milioni di anziani in Cina hanno beneficiato di un programma nazionale di sussidi che offre alle persone con disabilità voucher di consumo per servizi di assistenza. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Affari Civili.Il programma, avviato il primo gennaio 2026, ha consentito l'utilizzo a livello nazionale di oltre tre milioni di voucher, con un valore totale verificato di 2,35 miliardi di yuan (circa 341 milioni di dollari USA). Secondo il ministero, questi voucher hanno generato una spesa stimata di 11,5 miliardi di yuan per l'assistenza agli anziani.I voucher, erogati mensilmente in forma elettronica, possono essere utilizzati per coprire un'ampia gamma di servizi, come l'assistenza ai pasti e al bagno, l'aiuto domestico, il supporto alla mobilità, il soccorso in caso di emergenza, l'assistenza medica, le cure riabilitative e l'assistenza diurna.Per ampliare la copertura del programma, il ministero ha annunciato che semplificherà le procedure di accesso, migliorerà gli standard qualitativi dei servizi e rafforzerà la supervisione durante le attività, in modo da garantire a un numero sempre maggiore di anziani di beneficiare dello sviluppo del Paese.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-