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| 24 marzo 2026, 20:20

Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”

Meloni “Auspico che Santanchè condivida stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi”

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime "apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione.Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè". Lo rende noto Palazzo Chigi.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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