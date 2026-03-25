Nonno muore pescando, Pronzalino: "Nessun automobilista si è fermato mentre il nipotino chiedeva aiuto. Dov’è finita l’umanità?"

Una giornata che doveva essere di svago e pesca si è trasformata in dramma e coraggio. Sabato scorso, Angelo Peragine, 70enne pensionato di Murialdo, ha accompagnato il suo nipotino lungo le sponde del fiume Bormida a Calizzano, pronto a trascorrere qualche ora tra canne da pesca e risate. Ma il destino aveva altri piani.

All’improvviso, Angelo si è sentito male ed è caduto nell’acqua gelida del fiume, incapace di muoversi. Accanto a lui, il piccolo di quarta elementare ha assistito impotente alla scena, senza poter soccorrere direttamente il nonno. Eppure, quella paura e quel senso di responsabilità hanno dato vita a un gesto straordinario.

Il bambino è risalito sulla strada provinciale, gli occhi colmi di preoccupazione, cercando di fermare le auto in transito per chiedere aiuto.

"Incredibilmente, molti automobilisti hanno ignorato la sua richiesta. Alcuni lo hanno scacciato con gesti infastiditi, come se la sua disperazione fosse un fastidio da evitare", riferisce Giacomo Pronzalino, consigliere di opposizione a Murialdo.

Nonostante tutto, il giovane eroe non si è arreso. Con passo veloce e cuore determinato, ha raggiunto un esercizio commerciale, spiegando la tragedia e cercando soccorso. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, finalmente sono stati chiamati i soccorsi.

"Dov’è finita l’umanità e il senso di responsabilità nel vedere un bambino chiedere aiuto e proseguire senza fermarsi? – aggiunge – Una situazione assurda e ingiustificabile che richiederebbe un’indagine, se le telecamere del comune avessero rilevato i responsabili di questo atto di profonda indifferenza e omissione di soccorso".

"Il bambino ha visto suo nonno cadere in acqua e, impossibilitato a soccorrerlo, si è dato da fare per chiedere aiuto - conclude Pronzalino - E nessuno si è fermato! Complimenti: avevate paura di essere rapinati da un bambino? Vergogna. Dove avete lasciato l’umanità e il senso civico?".

Peragine si era candidato nella lista di Pronzalino alle elezioni comunali del 2024.