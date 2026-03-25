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Eventi | 25 marzo 2026, 20:38

Alla scoperta del beudo storico: escursione culturale a Borghetto d’Arroscia

Sabato 28 marzo visita guidata tra sistema idraulico, chiesa e borgo antico nell’ambito del ciclo “Optima Aqua”.

Alla scoperta del beudo storico: escursione culturale a Borghetto d’Arroscia

Sabato 28 marzo, la sezione ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza una visita a Borghetto d’Arroscia, nell’ambito del ciclo di conferenze “Optima Aqua”.

Al centro dell’iniziativa, il beudo storico, antico sistema idraulico che per secoli ha alimentato un mulino, un frantoio e l’opificio di un fabbro. La visita sarà guidata da Fabio Ferrari e offrirà l’occasione di approfondire il funzionamento e il valore storico di queste infrastrutture.

Il programma prevede anche una tappa alla chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, dove i partecipanti saranno accolti dal parroco Don Adam Marek, con l’illustrazione a cura del dottor Antonio Rolandi Ricci. A seguire, visita al borgo antico con il coinvolgimento dell’amministrazione comunale.

Il ritrovo è fissato ad Albenga alle 14.15 in via Goffredo Mameli, con arrivo previsto a Borghetto alle 15. Il rientro è programmato per le 18. Si consiglia di indossare scarpe adatte a terreno umido.

La partecipazione è su prenotazione, da effettuare via email  all'indirizzo ingauna.iisl@gmail.com oppure al  contatto telefonico con la sezione organizzatrice349 4973020 .

Redazione

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