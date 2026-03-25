Pinuccio Marra presenta il suo libro "Delitto al Magnum Hotel di Alassio"

Nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio, venerdì 27 marzo alle ore 17, presso la biblioteca civica “R. Deaglio”, si terrà la presentazione del volume Delitto al Magnum Hotel di Alassio di Pinuccio Marra, pubblicato da Robin Edizioni.
Il romanzo narra le vicende del capitano Giulio Montegrappa che, in occasione del suo quarantesimo compleanno, riceve in regalo da amici e colleghi una vacanza ad Alassio, presso il famoso Hotel Magnum. Giulio porta con sé anche la sua amata bici, con la quale si diletta a esplorare percorsi suggestivi ed emozionanti nell’entroterra ligure. Il destino però interrompe subito il suo agognato riposo: un omicidio nell’albergo in cui si trova lo coinvolgerà in un’indagine ricca di colpi di scena e risvolti inattesi.
Ingresso libero.