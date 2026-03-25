Windfestival | Andora torna capitale dell'outdoor e del mare, presentata l'edizione 2026 (FOTO E VIDEO)

Il vento della passione sportiva torna a soffiare su Andora. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, la cittadina ligure ospiterà il WindFestival 2026, il più autorevole Expo italiano dedicato agli sport di mare e di vento. Non solo una fiera di settore, ma una vera festa del movimento che abbraccia il litorale, il Parco delle Farfalle e i sentieri collinari, rendendo la Pasqua un’esperienza attiva a 360 gradi.

Il cuore pulsante dell’evento sarà l’inclusività. Grazie al Villaggio Paralimpico, oltre dieci associazioni sportive (tra cui Entella Sitting Volley, Ad Astra e Overland Sport) offriranno prove gratuite di discipline adaptive: dal sitting volley al parahockey, fino al para-windsurf e all’adaptive surf. L’obiettivo è chiaro: dimostrare che lo sport è un diritto e un divertimento accessibile a chiunque.

L’Expo Area presenterà le ultime novità del mercato (Windsurf, Kitesurf, Wingfoil, SUP e Vela), ma il pubblico sarà il vero protagonista. "Gli istruttori qualificati - hanno spiegato gli organizzatori Valter e Conan Scotto di TF7 ActionSport ASD - guideranno i neofiti nei primi passi sugli sport acquatici con lezioni gratuite. Per quanto riguarda l'Outdoor Experience, sono previste escursioni guidate in e-bike (con noleggio dedicato a cura di Kobe Bike Store) e sessioni di trekking per scoprire i panorami mozzafiato dell'entroterra. Non mancherà la Wind Run, la tradizionale corsa di Pasquetta di 5 e 10 km sulla pista ciclabile, con ricchi premi a sorteggio per tutti i partecipanti".

"Il WindFestival è un’esperienza totale che fonde costa ed entroterra" ha commentato l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta. "È il modo perfetto per vivere una Pasqua di condivisione e benessere." Il Sindaco Mauro Demichelis ha sottolineato l'alto livello della fiera, ma anche la possibilità di approcciare per la prima volta il mondo outdoor: “La rassegna offre ai visitatori l’occasione di esplorare da vicino le novità tecnologiche e le attrezzature più all’avanguardia legate agli sport acquatici, passeggiando tra gli stand e osservando, dal lungomare, le performance degli atleti durante le uscite in mare e i test dei nuovi materiali. Chi desidera avvicinarsi a queste discipline può farlo grazie al supporto di istruttori esperti e delle realtà associative del territorio, che organizzano attività dimostrative e sessioni introduttive gratuite"

Tra le novità più rilevanti di questa edizione ci sarà "La Notte degli Ambassador". Il sipario si alzerà ufficialmente la sera di venerdì 3 aprile alle ore 20.00 con la prima edizione del premio "Ambassador dello Sport". Sul palco del Parco delle Farfalle verranno celebrati gli atleti e le società di Andora che hanno dato lustro al territorio nel 2025. La serata proseguirà poi con DJ set e musica dal vivo.

Da venerdì 3 aprile dalle 14:00 a lunedì 6 aprile alle 15:00, negli orari di attività diurna del WindFestival si svolgeranno, al "Parco delle Farfalle" esibizioni e prove libere per tutti delle seguenti discipline ed attività olimpiche e/o paralimpiche ed inclusive: sitting volley, tennistavolo, tennis, badminton, parahockey (prato), tiro con arco (Frecce con ventose), outdoor sport (cycling). Attività acquatiche: adaptive surf, adaptive stand up paddle, para windsurf

Fra le società che hanno dato la loro adesione WindFestival Paravillage ci sono Entella sitting volley (GE) - Sitting volley, Ad Astra Volley Sesto San Giovanni (MI) - Sitting volley, Vomien Legnano (MI) - Sitting volley, Asd Gabbiano sport (SV) - Sitting volley, Gesco nuoto Alassio special (SV) - nuoto e sport disabilità intellettivo – relazionali, ASD Quilaigueglia E30 (SV) - sitting volley, ASD TOIRANO (SV) – tennistavolo, Overland sport asd (SV) - outdoor parasport, Libertas Liguria (EPS) - outdoor parasport, MTTF Associazione Sportiva Dilettantistica (SV) - tennis e padel, Pippo Vagabondo Asd (SV) – parahockey.

Dall’Opening Day di venerdì 3 aprile fino alla giornata conclusiva di lunedì 6 aprile il calendario prevede attività sportive, competizioni, eventi per famiglie, fitness, musica e spettacolo.

L’Area Expo, aperta fino alle 22, ospiterà anche uno spazio street food, intrattenimento musicale e spettacoli serali.





GLI EVENTI

Venerdì 3 Aprile

dalle 20.00, serata dedicata alla premiazione degli “Ambassador dello Sport” di Andora.

A seguire Dj Set.



Sabato 4 Aprile

dalle 18.00 Bikini Contest.

Alle ore 19:30, Social Party (main stage).

Alle 22:00 Night Festival con concerto del Nosmet Rock Band & animazione con “JC DJ”.

Domenica 5 Aprile

Dalle 20:00 Night Festival con Chicco e concerto rock della Combriccola del Blasco e i grandi successi di Vasco Rossi



IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 3 Aprile 2026 – Opening Day

09:00 – 10:00 - Apertura Expo Area e Info Point – registrazioni e ritiri badge

09:00 – 18:00 - Apertura Villaggio Paralimpico

11:00 – 15:00 - Mini-lezioni gratuite (windsurf, kitesurf, wingfoil, SUP, vela)

13:00 – 14:00 - Street Food

14:00 – 17:00 - Test materiali e attività outdoor (skate, bike, fitness)

15:00 – 16:00 - Bodywalking

15:00 – 16:00 - Dance Junior

Ore 20.00 - Premio Ambassadors dello Sport Andora

21:00 – 23:30 - Welcome Party con DJ



Sabato 4 Aprile 2026 – Sport e Community

08:30 – 10:30 - Lezioni mattutine in acqua

09:00 – 18:00 - Villaggio Paralimpico

09:30 – 11:30 - Escursioni e-bike e attività famiglie - Informazioni al 346/7944194 Barbara

10:00 – 11:30 - Trekking WindFestival – Alla scoperta di Andora - Partenza dal Parco delle Farfalle – Adatto a camminatori – Iscrizioni Barbara 346/7944194

10:30 – 13:30 - WF Open Regata – veleggiata non competitiva - Terza edizione della Veleggiata dedicata al Windsurf, al Wingsurf ed al Kitesurf in “stile DEFI”, aperta a tutti e tutte le attrezzature 11:00 – 15:00 - Mini-lezioni gratuite sport acquatici

13:30 – 15:00 - Street Food

15:00 – 18:00 – Villaggio Paralimpico - Prove libere + esibizioni adaptive e outdoor

18:00 – 19:00 - Lezione Hip Hop

19:30 – 21:30 - Social Party

22:00 – 00:00 - Night Festival con musica live e DJ



Domenica 5 Aprile 2026 – Attività e Spettacolo

08:30 – 10:30 - Lezioni mattutine in acqua

09:00 – 18:00 - Villaggio Paralimpico

10:30 – 13:00 - Dimostrazioni tecniche e attività famiglie

11:00 – 15:00 - Mini-lezioni gratuite sport acquatici

11:30 – 13:00 - Escursioni bike - Informazioni al 346/7944194 Barbara

13:00 – 14:30 – street food

14:30 – 17:30 - Esibizioni e gare amatoriali

18:00 – 19:00 - Country Line Dance

20:00 – 23:00 Night Festival con musica live



Lunedì 6 Aprile 2026 – Chiusura

08:30 – 10:30 – Pasquetta con Yoga + lezioni in acqua

09:00 – 18:00 - Villaggio Paralimpico

09:30 – 11:30 Escursioni e-bike . Informazioni al 346/7944194 Barbara

10:00 – 11:30 - Wind Run 5/10 km sulla Pista Ciclabile di Andora – Aperta a tutti

11:00 – 15:00 - Mini-lezioni gratuite sport acquatici

13:00 – 14:30 - Street food & relax

14:30 – 17:00 - Attività finali e contest

15:30 – 16:30 - Premiazioni

17:00 – 18:00 - Cerimonia di chiusura





L'evento si svolge ad Andora (SV) presso il Parco delle Farfalle e le zone litoranee. Gli orari dell'Expo si estendono fino alle ore 22.00 con street food e musica. Per le prenotazioni delle attività outdoor è possibile contattare Barbara al numero 346/7944194.