Weekend senza barriere: escursioni gratuite per tutti fino a ottobre con il progetto "A Ruota Libera"

Con le prime 3 escursioni, in programma questo weekend sulle alture di Savona, il progetto “A Ruota Libera” entra nella fase operativa, con le attività rivolte al pubblico.

Le escursioni verranno proposte nell’ambito delle iniziative che ruotano attorno alla Festa del Coni Savona e alla Savona Half Marathon, rinviata per maltempo nel novembre scorso, che si terranno rispettivamente il 28 e il 29 marzo.

Nelle due giornate, il progetto “A Ruota Libera” organizzerà tre escursioni gratuite sul percorso ad anello Savona città - Colle di Cadibona - San Nazario – Ciantagalletto. “A Ruota Libera” sarà presente in piazza Sisto con un proprio banchetto nel quale verrà presentata e resa disponibile la cartina dei sentieri tracciati e dei percorsi, scaricabile tramite QRCode.

Le manifestazioni del 28 e 29 marzo – che si prevede richiameranno in piazza circa 8.000 persone – saranno anche l’occasione per ufficializzare la consegna al Centro Regionale Libertas Liguria, capofila del progetto, di 3 speciali cicli per il trasporto di persone con disabilità o anziane non deambulanti, progettati e prodotti appositamente per il progetto. Si tratta di cicli speciali dotati di sedile ergonomico e idonee trattenute per la massima sicurezza del trasportato. Detti cicli sono stati realizzati in modo da poter trasportare una carrozzella di dimensione standard, sono inoltre dotati di ammortizzati per l'uso in fuoristrada, motorizzazione elettrica e di cambio a 7 rapporti per il superamento a pieno carico di salite medie fino al 15%; sono stati collaudati da una ditta specializzata. Verranno donati al progetto dalla signora Rosanna Aguiari, che sarà presente in piazza Sisto per ufficializzare la donazione (intorno alle 10 di sabato). I tre cicli speciali parteciperanno alla manifestazione non competitiva Savona Family Run, in programma sabato 28 al pomeriggio.

Dopo questa prima uscita, “A Ruota Libera” proporrà da qui ad ottobre un fitto calendario di appuntamenti, con escursioni gratuite a piedi e in bici a persone di tutte le età su percorsi di diversa difficoltà, in Liguria e nel basso Piemonte. Molti dei percorsi sono adatti anche a persone con disabilità. Oltre agli speciali cicli per le persone con disabilità, “A Ruota Libera” mette a disposizione bici elettriche che permetteranno la partecipazione anche a persone che normalmente non praticano sport, precisiamo che queste biciclette verranno ricaricate mediante apposite stazioni ad energia solare. Per coloro che parteciperanno a piedi ci sarà la possibilità di utilizzare gratuitamente speciali bastoncini da Nordic Walking zavorrati, adatti a persone con difficoltà di deambulazione e verranno assistiti da personale specializzato del CAI di Loano e dell’Associazione Passi di Vita di Savona.

“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206 presentati) che hanno ricevuto il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema. Ha come obiettivo aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti.

Commenta il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno: “Con l'avvio della fase operativa del progetto A Ruota Libera si concretizza l’investimento, sostenuto da Compagnia di San Paolo, per una valorizzazione più accessibile del territorio. Il progetto si rivolge a chi di solito non fa attività fisica e non viene coinvolto in escursioni o passeggiate. Vogliamo riscoprire il piacere di stare insieme all’aria aperta, senza barriere. Questi due appuntamenti sono solo i primi di una lunga serie che ci accompagnerà fino a fine ottobre, con tante escursioni che saranno opportunità di vivere il nostro territorio in maniera condivisa e senza ostacoli.

Un ringraziamento speciale alla signora Aguiari, che con questa importante donazione permetterà a tante persone con disabilità e ai loro famigliari di partecipare attivamente alle escursioni proposte dal progetto, trascorrendo momenti spensierati in compagnia”.

Oltre al capofila Libertas Liguria, nel partenariato di “A Ruota Libera” figurano APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.

Sono già in programma per le prossime settimane:

18 aprile, Genova, 2 escursioni in centro città in occasione della Mezza Maratona

17 aprile, Quiliano, Multisport Inclusive Games, escursione aperta a tutti lungo la costa + escursione ad anello Quiliano-Rian dei Tecci-Bocchetta di Altare-Alta Via-Roviasca

8-9-10 maggio, Pian delle Bosse, festa al rifugio, 3 escursioni Colle del Melogno-Bardineto-Giustenice-Verzi

15-16-17 maggio, Rossiglione (GE), 3 escursioni al parco naturale Capanne di Marcarolo

21 maggio, Savona o Imperia (da confermare), partecipazione alle manifestazioni collaterali del passaggio del Giro d’Italia

24-25 maggio, Carcare, 4 escursioni aperte a tutti sulla pista ciclabile verso Cosseria e sentieri napoleonici

28-29-30 maggio, Borghetto Santo Spirito, Giornate dello Sport, 3 escursioni in collaborazione con le scuole su percorso ad anello Borghetto-Boissano-Santa Libera-Verzi-Loano + un’escursione adatta a tutti sul lungomare da Borghetto ad Albenga e sulla pista ciclabile lungo il torrente Centa

5-6-7 maggio Campo Ligure (GE), 3 escursioni al parco naturale Capanne di Marcarolo

8-9-10 giugno, Sassello, Parco del Beigua - Riserva della Deiva, escursione in collaborazione con le scuole su percorso ad anello Sassello-Stella-Albisola

11 ottobre, Borghetto Santo Spirito, Festa dello Sport, 2 escursioni su percorso ad anello Borghetto-Toirano-Balestrino-Rocca Barbena-Zuccarello-Albenga.

Altri appuntamenti verranno aggiunti.