Santanché si è dimessa: "Obbedisco, lascio come ha auspicato Meloni"

(Adnkronos) -

Daniela Santanché, ministra del Turismo, si è dimessa. La decisione arriva oggi, 25 marzo 2026, dopo il pressing della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ieri la premier ha auspicato il passo indietro della ministra, che ha atteso 24 ore per formalizzare la decisione. Santanché stamattina si è recata nella sede del ministero per una giornata di lavoro apparentemente normale. Alle 15.05 la ministra ha lasciato il dicastero e si è infilata in macchina senza rispondere alle domande dei giornalisti. Poco dopo le 18, l'annuncio con messaggio alla premier: "Ti rassegno le mie dimissioni come hai ufficialmente auspicato. Obbedisco ma c'è amarezza".