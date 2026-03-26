Il Comitato Zueni de Villanova riunisce la comunità: torna dopo anni la tradizione delle castagne bollite

Il Comitato “Zueni de Villanova”, nella serata del 25 marzo, al termine della Santa Messa presso il pozzo medievale al centro del paese, ha ripristinato, dopo anni di assenza, la tramandata e antica tradizione della distribuzione delle castagne bollite. Ciò è stato possibile grazie a un antico lascito di un Villanovese, consistente proprio nella distribuzione delle castagne bollite offerte a tutta la popolazione.

Dopo la tradizionale benedizione da parte del parroco Don Fabio, assieme a Don Gigi, un folto gruppo di Villanovesi – oltre un centinaio – si è radunato attorno all’antico pozzo e ha ricevuto una scodella delle prelibate castagne bollite.