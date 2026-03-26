“Era perduto ed è stato ritrovato”, riflessione in musica e non solo nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi

Una serata decisamente particolare ed altrettanto interessante a Borgio Verezzi, la sera della Domenica delle Palme, nella Chiesa di Gesù Redentore, in Via IV Novembre.

Ospiti di Don Carmelo Galeone, gli organizzatori dell’evento “Era perduto ed è stato ritrovato” spiegano: “nel 2012 a Finale Ligure, durante una mostra sulla Bibbia, venne ritrovata una versione della parabola del Figliol Prodigo in dialetto finalese antico (1700\1800), che servì alla Francia per una ricerca sui vernacoli nel 1806.

Partendo da questa traduzione, domenica sera faremo un percorso che dalla parabola, parlerà di arte e di rapporti tra genitori e figli, da un punto di vista piscologico e musicale, grazie ad alcuni dei tantissimi brani di musica moderna che affrontano l’argomento.”

Dalla Sacra Scrittura a Roberto Vecchioni, passando per Rembrandt ed ovviamente il dialetto finalese.

Un evento ideato da Stefania Bonora, Alberto Calandriello, Giulia Calzamiglia, Roberto Ferrua, Nella Mazzoni e Paolo Michelis.

Due anni dopo la serata dedicata all’album di De Andrè “La Buona Novella”, che vide una grande partecipazione di pubblico, un altro evento di riflessione in musica e non solo nella Chiesa di Borgio Verezzi.

Inizio alle 20.45, ingresso libero.