Emergenza casa, Benifei (Pd): "Mentre l’Europa investe, l’Italia taglia"

“Ancora una volta l’Italia dimostra di non riuscire a progettare il proprio futuro e questa scarsa lungimiranza oggi penalizza fortemente anche Genova e la Liguria, a partire dal diritto alla casa. Mentre qui si tagliano risorse e si fermano progetti di recupero dell’edilizia residenziale pubblica, in Europa il Parlamento Europeo ha spinto con forza per un nuovo Piano Casa Europeo e la Commissione rilancia misure per rafforzare l’accesso e il mantenimento di un’abitazione dignitosa per tutti, contrastare la speculazione immobiliare e investire nell’edilizia sociale e green. Lo abbiamo visto con il PNRR quanto può essere fatto quando gli investimenti sono pensati per il benessere dei cittadini. Oggi la direzione europea è quella della rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica e di misure per rendere gli alloggi accessibili a tutti”.

Ad affermarlo è l’eurodeputato Pd Brando Benifei dopo l’allarme lanciato dai sindacati degli inquilini a Genova.



“Serve una mappatura dettagliata e un grande piano di riqualificazione per rimettere a disposizione le migliaia di case vuote. Il Governo dovrebbe inserirsi nella prospettiva europea e non fare il contrario, dirottando le risorse altrove. Il danno per territori come la Liguria è enorme. Il presidente Bucci intervenga, perché la casa è una priorità sociale ed economica decisiva per il futuro delle nostre comunità. Come Eurodeputati, nella nostra risoluzione del 10 marzo, abbiamo chiesto che le Regioni siano coinvolte nelle strategie nazionali per aumentare gli alloggi a prezzi accessibili e per verificare come utilizzare al meglio anche le risorse europee del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma per farlo bisogna avere una visione e sapere cosa chiedere. Bucci abbozza e brancola nel buio mentre il governo va contro la Liguria” conclude Benifei.