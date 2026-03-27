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Alassino | 27 marzo 2026, 16:55

I più piccoli protagonisti per l’ambiente, ad Alassio la raccolta di plastica in spiaggia coi "cuccioli" del Lions Club

Domenica 29 marzo appuntamento sul Molo per un’iniziativa aperta a tutte le età: al centro la tutela del mare e la sensibilizzazione ambientale

I più piccoli protagonisti per l’ambiente, ad Alassio la raccolta di plastica in spiaggia coi &quot;cuccioli&quot; del Lions Club

Torna l’impegno concreto per l’ambiente con una mattinata dedicata alla pulizia delle spiagge ad Alassio. Domenica 29 marzo, a partire dalle 10:30 con ritrovo sul Molo, si svolgerà una raccolta di plastica che coinvolgerà in particolare i “Cuccioli” del Lions Club Baia del Sole, affiancati da bambini, famiglie e cittadini di ogni età.

L’iniziativa, promossa da Alassio Wave Walking CNAM in collaborazione con Lions Club Baia del Sole, Centro Sportivo Italiano e Marina di Alassio, e patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, punta a unire azione concreta e sensibilizzazione. Durante la mattinata i partecipanti saranno invitati a raccogliere soprattutto plastica e mozziconi di sigaretta, prestando attenzione alla corretta separazione dei rifiuti.

Per prendere parte all’attività è richiesto un contributo pratico: portare con sé guanti e uno o due sacchetti, così da consentire una raccolta differenziata efficace tra plastica e indifferenziato.

«Si tratta di un gesto simbolico ma anche molto concreto – sottolinea il vicesindaco con delega all’Ambiente Angelo Galtieri – che contribuisce a rafforzare il senso civico e la consapevolezza ambientale, soprattutto tra i più giovani. Educare al rispetto del territorio e del mare significa costruire comportamenti responsabili e duraturi».

L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.

Redazione

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