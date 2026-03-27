I più piccoli protagonisti per l’ambiente, ad Alassio la raccolta di plastica in spiaggia coi "cuccioli" del Lions Club

Torna l’impegno concreto per l’ambiente con una mattinata dedicata alla pulizia delle spiagge ad Alassio. Domenica 29 marzo, a partire dalle 10:30 con ritrovo sul Molo, si svolgerà una raccolta di plastica che coinvolgerà in particolare i “Cuccioli” del Lions Club Baia del Sole, affiancati da bambini, famiglie e cittadini di ogni età.

L’iniziativa, promossa da Alassio Wave Walking CNAM in collaborazione con Lions Club Baia del Sole, Centro Sportivo Italiano e Marina di Alassio, e patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune, punta a unire azione concreta e sensibilizzazione. Durante la mattinata i partecipanti saranno invitati a raccogliere soprattutto plastica e mozziconi di sigaretta, prestando attenzione alla corretta separazione dei rifiuti.

Per prendere parte all’attività è richiesto un contributo pratico: portare con sé guanti e uno o due sacchetti, così da consentire una raccolta differenziata efficace tra plastica e indifferenziato.

«Si tratta di un gesto simbolico ma anche molto concreto – sottolinea il vicesindaco con delega all’Ambiente Angelo Galtieri – che contribuisce a rafforzare il senso civico e la consapevolezza ambientale, soprattutto tra i più giovani. Educare al rispetto del territorio e del mare significa costruire comportamenti responsabili e duraturi».

L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno dell’amministrazione comunale verso la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.