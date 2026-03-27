“Alassio a Teatro”: ultimo appuntamento della rassegna con "Niente progetti per il futuro" diretto da Max Pisu

Dopo una stagione di grande successo e partecipazione, la rassegna “Alassio a Teatro” 2025/2026 – organizzata da Produzioni Teatrali MC Sipario in collaborazione con il Comune di Alassio presso l'ex Chiesa Anglicana (via Adelasia, 10), con la direzione artistica di Giorgio Caprile - si conclude martedì 31 marzo alle ore 21 con lo spettacolo "Niente progetti per il futuro" di Francesco Brandi, diretto da Max Pisu e interpretato da Matteo Pisu e Lorenzo Cordara.

Tra continui colpi di scena, la commedia esplora con ironia e profondità una domanda centrale: chi dei due protagonisti dovrà buttarsi per primo? Niente progetti per il futuro narra infatti di due uomini che si incontrano di notte su un ponte nella periferia di una grande città, accomunati dalla stessa intenzione: suicidarsi. Tobia, opinionista televisivo caduto in disgrazia, e Ivan, garagista semplice ma concreto, condividono un destino drammatico che dà vita a un incontro-scontro tanto brillante quanto riflessivo.

Biglietti disponibili presso La Casa del Disco di Alassio. Per informazioni: tel. 0182 640479. Intero €20; Ridotto studenti €15; prevendita €2