Andora, a Palazzo Tagliaferro due mostre in dialogo tra arte, natura e territorio

“Il Regno Silenzioso - quando gli animali tornano a guardarci” di Michele Liparesi e Andrea Carlo Pedrazzini e “Ad Infinitum - quando la materia torna a parlarci” di Monica Gorini sono i due percorsi espositivi, allestiti dal 4 aprile (ore 11, inaugurazione aperta al pubblico), rispettivamente nel Contemporary Culture Center e nel Museo Mineralogico Dabroi di Palazzo Tagliaferro.

Due progetti espositivi autonomi ma intimamente connessi, entrambi curati da Christine Enrile, che propongono al pubblico un’esperienza articolata e complementare. Due mostre, un’unica traiettoria: quella di un’arte che non si limita a essere osservata, ma che attiva relazioni, processi e nuove possibilità di esperienza.

“In occasione delle festività pasquali, Palazzo Tagliaferro apre le sue sale a due mostre distinte, allestite in ambienti fortemente caratterizzanti e capaci di offrire al pubblico esperienze culturali coinvolgenti e di qualità. Un’opportunità preziosa all’interno del ricco programma di iniziative che accompagnerà questo periodo e che resterà fruibile ben oltre le festività - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Cultura, Daniele Martino -. Grazie alla curatela attenta di Christine Enrile, le esposizioni presentano artisti e opere in grado di dialogare con i visitatori, stimolando riflessioni e interpretazioni personali. Si conferma così la vocazione di Palazzo Tagliaferro quale polo culturale dinamico, aperto per oltre 200 giorni all’anno, capace di proporre in Riviera una selezione tra le più interessanti espressioni del panorama artistico contemporaneo. Questa proposta espositiva si inserisce in un più ampio calendario di attività culturali, che comprende musica, incontri con autori e convegni, contribuendo a rendere l’offerta sempre più articolata e attrattiva - conclude il Vicesindaco Martino.”

Anche per queste due mostre si rinnova la formula dell’apertura delle sale per tutta la giornata dell’inaugurazione. Alle ore 11.00 ci sarà l’introduzione alle mostre, alla presenza del Sindaco del Comune di Andora, Mauro Demichelis, e del Vicesindaco con delega alla Cultura, Daniele Martino. A seguire, brunch e visita guidata alle mostre (fino alle ore 18.00).

Le mostre al Contemporary Culture Center e al Museo Mineralogico saranno aperte, da giovedì a domenica, fino al 21 giugno dalle 15.00 alle 18.00; dal 25 giugno, da giovedì a domenica, dalle 19.00 alle 22.00.

Nel Contemporary Culture Center, “Il Regno Silenzioso - quando gli animali tornano a guardarci” riunisce disegni tratti dall’ampia classificazione del De Bestiarium Naturis, la grande opera artistico-letteraria in 999 capitoli di Pedrazzini, e le sculture in rete metallica di Liparesi, dando forma a un universo animale in cui segno e materia si intrecciano, tra osservazione, immaginazione e presenza. L’artista indaga la presenza animale come soggetto attivo dello sguardo e della rappresentazione, mettendo in discussione la centralità umana e aprendo a una dimensione relazionale in cui lo sguardo non è più unidirezionale. Gli animali tornano così ad abitare lo spazio dell’arte come presenze capaci di interrogarci e di ridefinire il nostro modo di osservare il mondo.

Se “Il Regno Silenzioso - quando gli animali tornano a guardarci” invita a ripensare il nostro sguardo sul vivente, “Ad Infinitum - quando la materia torna a parlarci” propone un tempo dilatato, in cui l’opera cresce e si trasforma insieme alla comunità. La mostra di Monica Gorini si configura non come evento concluso, ma come primo capitolo di un progetto in progress. Al centro della ricerca dell’artista vi è la pietra, intesa come materia viva, custode di memoria, energia e trasformazione. L’esposizione riunisce sculture e fotografie, articolandosi attorno a una pluralità di linguaggi che indagano il rapporto tra materia, tempo e memoria. In questo contesto si inserisce un’installazione site specific, concepita per il museo e inizialmente incompleta, destinata a svilupparsi nel tempo attraverso un processo partecipativo di raccolta di pietre provenienti da Borgo Castello e dalla pista ciclabile di Andora. Questo processo sarà inoltre documentato e reso fruibile anche online tramite QR code, estendendo ulteriormente l’esperienza oltre i confini fisici della mostra.

Il progetto si distingue inoltre per una particolare attenzione all’accessibilità: a partire dalla mostra verrà avviato un percorso dedicato alla fruizione per persone non vedenti, attraverso workshop, esperienze multisensoriali e una performance partecipativa che permetteranno di vivere l’opera oltre la dimensione visiva.

Con queste due mostre, Palazzo Tagliaferro si conferma come luogo di ricerca e sperimentazione, capace di mettere in relazione linguaggi artistici contemporanei, patrimonio culturale e territorio.

Mostre Contemporary Culture Center e Museo Mineralogico – Orari e aperture: inaugurazione sabato 4 aprile dalle ore 11.00, con brunch e visite guidate fino alle 18.00. Aperte da giovedì a domenica fino al 21 giugno, dalle 15.00 alle 18.00; dal 25 giugno, da giovedì a domenica, dalle 19.00 alle 22.00. Ingresso libero.