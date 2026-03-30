Savona, mercoledì la messa crismale con il Vescovo

Mercoledì Santo, 1° aprile, alle ore 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, nel centro storico, monsignor Calogero Marino presiederà la messa del crisma. Durante la celebrazione eucaristica i presbiteri rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione e il vescovo della diocesi di Savona-Noli consacrerà gli oli santi (il crisma, l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi).

Sabato Santo, 4 aprile, sempre alle ore 21 nella chiesa madre diocesana monsignor Marino presiederà la Veglia di Pasqua. Al termine (alle 23:15 circa) nell'Oratorio del Cristo Risorto, in largo Franco Varaldo (all'angolo fra le vie Pia e Ambrogio Aonzo) ci sarà la consueta cerimonia della "discesa" della venerata statua.

La Domenica di Pasqua, 5 aprile, giorno della festa patronale della Confraternita di San Domenico sotto il titolo di Cristo Risorto, alle 10:30 in cattedrale il presule presiederà la messa solenne. La funzione liturgica sarà preceduta alle 9 dalla processione del Cristo Risorto, con l'annuncio alla città della Resurrezione, la preghiera accompagnata dalla Banda Sant'Ambrogio di Legino e i rintocchi straordinari della campana del monumento di piazza Mameli. Al termine della celebrazione l'effige sarà ricollocata in oratorio, dove si reciterà il Regina Coeli.