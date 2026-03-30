Cina, istituita a Pechino la World Data Organization

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La World Data Organization (WDO) ha tenuto oggi a Pechino la sua prima riunione generale, segnando così ufficialmente la propria istituzione.Nel corso della riunione, i membri hanno esaminato e adottato lo statuto della WDO ed eletto i primi membri del consiglio e il collegio dei supervisori.Il consiglio neoeletto ha quindi tenuto la sua riunione inaugurale, eleggendo i vertici dell'organizzazione e approvando i principali sistemi e regolamenti.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-
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