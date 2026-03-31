Urso “Imprese italiane protagoniste per moduli abitativi sulla Luna”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo particolarmentesoddisfatti per il riconoscimento che è stato dato alle impreseitaliane che realizzeranno il primo modulo abitativo dellastazione permanente spaziale sulla Luna, per consentire agliastronauti di poter operare in una condizione ambientale di pienasicurezza. L'Italia collaborerà con gli Stati Uniti e con glialtri attori in questa nuova grande avventura spaziale nellacolonizzazione della Luna. Lo può fare perchè ha un patrimonio diimprese e di tecnologie uniche al mondo, soprattutto nellarealizzazione di questi moduli abitativi che possono consentireagli astronauti di vivere e di lavorare sulla Luna". Così ilministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, durante un punto stampa a Villa Firenze a Washington a margine di un incontro con l'Autorità nazionale per le politiche spaziali e aerospaziali, e l'amministratore della Nasa, Jared Isaacman.(ITALPRESS).-Foto: xp6/Italpress-