Rally Grappolo Storico, show del carcarese Manuel De Micheli: successo di classe e top ten

Manuel De Micheli, pilota carcarese, torna alle corse e conquista subito la scena: vittoria di classe e sesta posizione assoluta. Dopo oltre un anno e mezzo lontano dalle competizioni, il suo ritorno al Rally Grappolo Storico è di quelli che lasciano il segno: successo di classe, primo posto tra le due ruote motrici e sesta posizione assoluta tra vetture ben più performanti, per il pilota della scuderia Promotor, autore di una prestazione davvero superlativa.

“Dopo oltre un anno e mezzo che non correvo non potevo chiedere di meglio – racconta De Micheli – perché la vettura è andata benissimo, mi ha dato grande fiducia e nei tratti veloci e in discesa abbiamo messo un po’ di coraggio in più”.

“Sono felicissimo, con la nostra piccola Opel Corsa GSI 1600, vinciamo la classe, il due ruote motrici e ci siamo infilati in mezzo a macchine come Porsche, BMW, Subaru e Lancia Delta Integrali. Una soddisfazione enorme, risultato costruito grazie a un grande lavoro di squadra della Clacson Motorsport, ma un sincero grazie va soprattutto al mio navigatore Daniele Michi, eccezionale ed una certezza per me”.

De Micheli ha inoltre voluto ringraziare la scuderia Promotor, in primis il presidente Dario Bigazzi, sempre al suo fianco, e tutti gli sponsor che gli permettono di essere al via delle gare.

Infine, una dedica speciale che rende ancora più significativo questo risultato: “Dedico la vittoria alla mia famiglia ed a Gil Calleri, un caro amico scomparso e spero di riuscire a essere al via di altre gare nel campionato 2026 e dando continuità a questo bel risultato”.