Il 7, 8 e 9 aprile lavori alla stazione di Cogoleto: modifiche alla circolazione ferroviaria

Nei giorni 7, 8 e 9 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 , Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo FS - a seguito delle modifiche rilevanti effettuate all’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Cogoleto eseguirà lavori di completamento e di regolazione. Si tratta di lavorazioni da eseguire necessariamente quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che si verifica nelle ore diurne tra aprile e giugno, prima che si sviluppino i caldi estivi.

Il dettaglio delle modifiche qui di seguito e nella locandina allegata:

Relazione Genova – Milano: il treno RV 3017 da Milano C.le a Savona è cancellato tra Genova Voltri e Varazze il 7 e il 9 aprile e tra Genova Voltri e Cogoleto l’8 aprile, circola come nuovo treno 33206 e modifica l’orario, anche con anticipi.

Relazione La Spezia – Levanto – Sestri Levante – Genova Brignole – Savona: alcuni treni regionali subiscono limitazioni di percorso, variazioni di orario con posticipi fino a 30 minuti e/o circolano con nuova numerazione.

Relazione Genova – Ventimiglia: i treni RV 3364, RV 3368, RV 3361 e RV 3365 della relazione Ventimiglia – Genova Brignole sono cancellati tra le stazioni di Savona e Genova Brignole, hanno origine/termine corsa a Savona.

È istituito servizio con bus nelle tratte cancellate. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. Alcuni bus possono subire ulteriori modifiche di orario.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali di vendita di Trenitalia, assistenza clienti e biglietterie.