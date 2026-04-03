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Cronaca | 03 aprile 2026, 12:00

Loano, anziana muore dopo caduta dal montascale: disposta l’autopsia

La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti

Loano, anziana muore dopo caduta dal montascale: disposta l’autopsia

A Loano una donna di 91 anni, Angela Pesce, è morta dopo una caduta dal montascale nella sua abitazione. L’incidente, avvenuto in pochi istanti, sarebbe stato causato da un improvviso e anomalo movimento all’indietro del dispositivo, che ha preso velocità fino a urtare violentemente contro la base della scala, sbalzando a terra l’anziana.

Sulla vicenda la Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Il pubblico ministero Chiara Venturi ha disposto l’autopsia, fondamentale per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini, affidate ai carabinieri, puntano ora a verificare eventuali responsabilità, concentrandosi in particolare su possibili difetti tecnici del montascale o su carenze nella manutenzione dell’impianto.

Redazione

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