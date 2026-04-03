Ospedale Santa Corona, alla Neuroradiologia utilizzata la "sedazione virtuale" per gli interventi di neurointerventistica spinale

La struttura complessa di Neuroradiologia dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria, con sede presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha eseguito per la prima volta in Italia due procedure di neurointerventistica spinale con l’ausilio della cosiddetta “sedazione virtuale”, attraverso l’utilizzo del sistema Xcope.

Gli interventi sono stati effettuati dal dott. Luca Allegretti, direttore sostituto della Struttura Complessa di Neuroradiologia, con il supporto dell’équipe infermieristica e dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e con l’assistenza anestesiologica della dott.ssa S. Saracco.

Le procedure hanno riguardato due interventi di stabilizzazione vertebrale su pazienti differenti, eseguiti con il supporto di un sistema di realtà immersiva che consente al paziente di affrontare l’intervento in uno stato di forte rilassamento senza ricorrere ai tradizionali farmaci sedativi.

Il dispositivo prevede infatti l’utilizzo di un visore tridimensionale e di cuffie audio dedicate, attraverso le quali il paziente viene guidato da una voce che accompagna l’esperienza immersiva, generando una condizione assimilabile a una forma di ipnosi virtuale. Questo approccio permette di ridurre significativamente la percezione del dolore e dell’ansia durante la procedura.

L’impiego della sedazione virtuale ha consentito di portare a termine gli interventi senza utilizzare farmaci sedativi, garantendo al tempo stesso un’ottima riuscita delle procedure e contribuendo a ridurre ulteriormente i tempi di degenza.

Al termine degli interventi, i pazienti hanno riferito una ridotta sintomatologia dolorosa intraoperatoria, generalmente presente in procedure analoghe che, in condizioni standard, richiedono l’utilizzo di anestesia o di farmaci sedativi e ipnoinducenti.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un’ulteriore evoluzione nell’ambito delle tecniche interventistiche mini-invasive. Pur trattandosi di un’esperienza ancora iniziale, l’utilizzo della sedazione virtuale appare promettente sotto diversi profili: dalla riduzione dell’impiego di farmaci, alla diminuzione dei tempi di degenza, fino a un migliore controllo del dolore durante la procedura.

L’esperienza avviata presso la Neuroradiologia di Pietra Ligure si inserisce nel più ampio percorso di innovazione tecnologica e organizzativa volto a migliorare la qualità e la sicurezza delle cure offerte alla cittadinanza.