Beni confiscati alle mafie in Liguria: a Savona un incontro con il Sostituto Procuratore Luca Traversa

Nell’ambito della campagna nazionale “Diamo linfa al bene” promossa dall’Associazione Libera - Associazioni, numeri e nomi contro le mafie, Libera Savona organizza un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Beni confiscati in Liguria: un nuovo bene comune” a cura di Luca Traversa, che si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 18, presso la Sala Punto d’incontro Coop di Savona – C.C. Il Gabbiano, al 4° piano di Via Baracca 1r.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Coop Liguria e con le associazioni del territorio aderenti al Coordinamento di Libera Savona, impegnate nel mantenere alta l’attenzione sul fenomeno mafioso e promuovere la cultura della legalità.

Ospite dell’incontro è Luca Traversa, Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Savona, che illustrerà la situazione dei beni confiscati alle mafie nella nostra regione, una realtà spesso poco conosciuta e che merita di essere approfondita.

Trent’anni fa infatti, con la legge 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata, l’Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. Da allora, oltre 1200 esperienze di riuso sociale raccontano un Paese che ha saputo reagire, trasformando luoghi criminali in presìdi di democrazia, lavoro e inclusione.

L’incontro si svolge nell’ambito di un percorso formativo promosso da Libera Savona e aperto alla cittadinanza, che si concluderà sabato 23 maggio a Bordighera, nel bene confiscato alla ‘ndrangheta in provincia di Imperia e restituito alla comunità: si tratta delle “Case libere” frutto della confisca alla famiglia Pellegrino nel 2020, assegnate a scopi sociali a Caritas Intemelia e Spes di Ventimiglia; la visita sarà curata da Maura Orengo, referente di Libera Imperia (info e iscrizioni: savona@territoriale.libera.it).

Libera Savona offre da anni un articolato programma di proposte gratuite dedicate al mondo della scuola che spaziano tra eventi didattici, incontri in classe e visite guidate al Giardino dei Giusti di Savona (www.giardinodeigiustisavona.it). Inoltre, vengono proposti laboratori sul fumetto come strumento didattico col progetto “Per questo mi chiamo Giovanni”, stimolando i più giovani a riflettere sui valori di dignità e giustizia, anche in memoria delle oltre 1.000 vittime innocenti delle mafie oggi riconosciute e ricordate ogni anno in occasione del 21 marzo, giornata della Memoria e dell’Impegno a esse dedicata.

Anche Coop Liguria è impegnata attivamente nella promozione della legalità e offre momenti di approfondimento nell’ambito delle sue attività sociali: fino al 31 maggio, è aperto il bando per il campo di formazione e volontariato E!state Liberi! con Coop Liguria (maggiori informazioni su Coopseitu.it), promosso dalla Cooperativa per Soci e dipendenti. Con il progetto Saperecoop, inoltre, Coop Liguria offre alle scuole strumenti e spunti di riflessione sul tema della cittadinanza (saperecoop-liguria.it).