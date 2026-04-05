Finalborgo, chiusura in jazz per i Pomeriggi Musicali: arriva Simone Locarni con “Belonging”

Si conclude con un appuntamento di grande qualità la rassegna “Pomeriggi Musicali – nuovi percorsi sonori e artistici”. Sabato 11 aprile, alle ore 16.30, l’Auditorium Destefanis di Finalborgo ospiterà il concerto jazz “Belonging”, che vedrà protagonista il pianista Simone Locarni, giovane talento già affermato sulla scena europea.

Vincitore del 14° European Young Artists’ Jazz Award di Burghausen, Locarni propone un progetto musicale che rappresenta un viaggio personale e autentico. Le sue composizioni nascono dall’esigenza di esprimere un’identità artistica libera da schemi e convenzioni, intrecciando influenze che spaziano dalla musica classica alle suggestioni legate alle proprie radici e alla letteratura.

Il risultato è un racconto sonoro intimo e diretto, in cui l’artista si presenta al pubblico in modo inedito e profondamente sincero, superando ogni forma di cliché.

L’ingresso al concerto è libero, con offerta volontaria. È consigliata la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, tramite WhatsApp al numero 3534639960. Le prenotazioni aprono una settimana prima dell’evento.