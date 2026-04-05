Albenga, riapre in anticipo la Neuropsichiatria Infantile: servizio operativo già da martedì

Riapertura anticipata per il servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga. A comunicarlo è l’ASL2, che ha annunciato il ripristino dell’agibilità dei locali dopo le verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi.

Gli accertamenti hanno dato esito positivo, consentendo così di anticipare rispetto alle previsioni iniziali i tempi di riattivazione del servizio, a beneficio delle famiglie e dei pazienti in carico.

Già nella giornata di martedì il servizio tornerà operativo secondo l’organizzazione temporanea predisposta in questi giorni, mentre da mercoledì riprenderanno regolarmente anche gli appuntamenti ambulatoriali programmati.