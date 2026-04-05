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Sanità | 05 aprile 2026, 13:21

Albenga, riapre in anticipo la Neuropsichiatria Infantile: servizio operativo già da martedì

Un ritorno alla normalità più rapido del previsto, che permette di garantire continuità assistenziale in un ambito particolarmente delicato

Albenga, riapre in anticipo la Neuropsichiatria Infantile: servizio operativo già da martedì

Riapertura anticipata per il servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga. A comunicarlo è l’ASL2, che ha annunciato il ripristino dell’agibilità dei locali dopo le verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi.

Gli accertamenti hanno dato esito positivo, consentendo così di anticipare rispetto alle previsioni iniziali i tempi di riattivazione del servizio, a beneficio delle famiglie e dei pazienti in carico.

Già nella giornata di martedì il servizio tornerà operativo secondo l’organizzazione temporanea predisposta in questi giorni, mentre da mercoledì riprenderanno regolarmente anche gli appuntamenti ambulatoriali programmati.

Redazione

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