Rialto, le ordinanze per il taglio alberi funzionano: “Meno piante cadute e più sicurezza grazie ai controlli sui terreni privati”

Ha portato a risultati concreti in materia di sicurezza stradale l’azione portata avanti dal Comune di Rialto, che negli ultimi anni ha intensificato i controlli sui terreni privati confinanti con la viabilità comunale, ottenendo una significativa riduzione degli episodi di caduta di alberi e rami lungo le strade.

Un risultato raggiunto attraverso un percorso strutturato, fatto di ordinanze, sopralluoghi e, nei casi di mancato rispetto delle disposizioni, interventi diretti affidati a ditte specializzate. “Prevenzione, tutela della pubblica incolumità e calo delle interruzioni alla circolazione causate dalla caduta di alberature: sono questi i risultati del lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale”, spiegano dall’Amministrazione Doglio.

Negli ultimi anni, infatti, le sempre più frequenti ondate di maltempo avevano evidenziato criticità diffuse, con alberi e grossi rami caduti a terra e conseguenti disagi alla viabilità, oltre a potenziali rischi per cittadini e automobilisti. Per questo motivo, nel corso del 2025 è stata emanata un’ordinanza sindacale rivolta ai proprietari dei terreni confinanti con le strade comunali e provinciali, con l’obbligo di intervenire sulle alberature ritenute pericolanti.

A questa fase è seguito un monitoraggio capillare del territorio. “È stato svolto un accurato sopralluogo su tutto il territorio, con l’obiettivo di individuare le situazioni maggiormente a rischio”, sottolinea l’Amministrazione, evidenziando come si sia poi proceduto all’identificazione dei proprietari e alla notifica dei provvedimenti.

L’approccio, spiegano ancora dal Comune, non è stato soltanto repressivo ma anche orientato alla collaborazione: “Si è cercato di attuare un principio di dialogo e responsabilizzazione, ricordando che la manutenzione delle aree prospicienti la strada è un dovere e che il proprietario risponde direttamente in caso di danni a cose o persone causati dallo stato di abbandono del terreno”.

I risultati non hanno tardato ad arrivare. Molti degli interventi richiesti sono stati portati a termine e, in occasione degli ultimi eventi meteorologici, si è registrata una diminuzione significativa degli episodi di caduta di alberature lungo la rete viaria.

Non sono però mancati i casi di inadempienza, emersi nel corso delle verifiche successive, necessarie anche per garantire equità nei confronti di chi ha rispettato le disposizioni. In queste situazioni, il Comune è intervenuto direttamente: “Decorsi inutilmente i termini concessi, il Comune ha provveduto all’esecuzione dei lavori, incaricando ditte specializzate per intervenire sui fondi dei soggetti trasgressori, con addebito delle relative spese alle proprietà frontiste”.

Un’azione che punta a consolidare nel tempo una maggiore attenzione alla manutenzione del territorio, con l’obiettivo di prevenire criticità e garantire una viabilità più sicura.