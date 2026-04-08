Savona protagonista a “Linea Verde Italia”: in onda i progetti di Isforcoop e di Auser Savona

Savona sarà protagonista di una puntata di Linea Verde Italia, in onda sabato 11 aprile alle ore 12:20 su Rai 1, all’interno di uno speciale dedicato alla città e alle sue esperienze più significative in ambito ambientale e sociale.

Tra queste, anche il progetto realizzato ai Giardini Baden Powell, promosso da Isforcoop ETS e nato dal Patto di collaborazione “Giardinetti365” tra il Comune di Savona e Auser, e dalla convenzione che ha coinvolto anche Isforcoop ETS. Un esempio concreto di rigenerazione urbana partecipata, formazione e inclusione sociale, che ha coinvolto attivamente anche il Comitato Territoriale di Villetta Valloria e i cittadini del quartiere.

Il progetto di Isforcoop ETS si rivolge a giovani tra i 16 e i 25 anni in situazione di fragilità, inseriti in percorsi formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Liguria e da Alfa. Attraverso attività pratiche legate al verde e alla ceramica, i partecipanti sono accompagnati in un percorso di crescita personale e acquisizione di competenze, secondo il metodo del learning by doing.

Cuore dell’esperienza è la cura e la valorizzazione degli spazi verdi e della storica serra comunale che, grazie alla donazione della famiglia Caroggio al Comune di Savona, ospita una preziosa collezione di piante succulente, oggi restituita alla cittadinanza grazie al lavoro congiunto di enti, volontari e partecipanti al progetto, con il supporto della Fondazione De Mari CRSavona

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, terzo settore e comunità locale, capace di generare valore non solo sul piano ambientale, ma anche educativo e relazionale.

“Non si tratta solo di riqualificare uno spazio, ma di creare opportunità di crescita per i ragazzi e di costruire relazioni significative all’interno della comunità" spiegano da Auser e Isforcoop.

Anche le altre attività che si svolgono nel Parco Baden Powell sono presentate nella puntata di Linea Verde Italia. Il Progetto Giardinetti365 era nato dall’iniziativa di un gruppo di genitori, che si sono associati in Auser, di ridare vita al Parco, da tempo inutilizzato ed in parziale degrado, per metterlo a disposizione della comunità e soprattutto di bambini e bambine, con il sostegno del Comune di Savona e con il contributo anche dell’Ente Scuola Edile e dell’associazione Un Club per Amico. Quel luogo è diventato lo spazio ideale, oltre che per incontri, feste e laboratori, per attività come quella che Scuola di Carta APS realizza, con la promozione della lettura e del valore del libro sin dalla prima infanzia.

"Le riprese, realizzate nei giorni scorsi dalla troupe Rai, raccontano da vicino il lavoro quotidiano svolto ai Giardini Baden Powell, mettendo in luce l’impegno dei giovani, il ruolo di tutor e formatori, dei volontari e delle loro associazioni, e il valore della rete territoriale che è stata coinvolta e che sostiene il progetto - proseguono - Nel complesso, un’importante occasione per dare visibilità a un’esperienza che unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e cittadinanza attiva".