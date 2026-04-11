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| 11 aprile 2026, 10:35

Iran, media: "Mojtaba Khamenei sfigurato ma vigile, partecipa a riunioni e prende decisioni"

Iran, media: &quot;Mojtaba Khamenei sfigurato ma vigile, partecipa a riunioni e prende decisioni&quot;

(Adnkronos) - Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei sta ancora recuperando dalle conseguenze del raid israeliano del 28 febbraio scorso in cui è rimasto ucciso, fra gli altri, il padre Ali Khamenei di cui ha assunto in seguito la carica. Ma è vigile, presente, partecipa alle riunioni in cui vengono discusse questioni critiche via audio conferenza e prende decisioni, anche sulla guerra e sui negoziati con gli Usa. Secondo quanto scrive Reuters sulla base delle informazioni tre fonti diverse vicine al cerchio ristretto di Khamenei, rilanciata da Israel Times Moktaba è sfigurato dopo aver riportato gravi ferite al viso e a una o entrambe le gambe. Il leader supremo, che ha 56 anni, sta comunque recuperando e rimane vigile e presente.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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