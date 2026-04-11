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| 11 aprile 2026, 15:06

Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot - Il match in diretta

Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot - Il match in diretta

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz protagonista nella semifinale di Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il numero uno del ranking Atp affronta il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot - in un match disponibile in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si comincia alle 15:30. 

Dove vedere Alcaraz-Vacherot? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 

La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domani, domenica 12 aprile. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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