Andora, debutto delle Fra-Bike: la prima pedalata inclusiva sulla ciclabile

Tappa ad Andora questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ per la prima uscita ufficiale delle Fra-Bike, biciclette speciali pensate per consentire alle persone con disabilità di muoversi lungo la pista ciclopedonale e nei principali spazi accessibili del territorio.

Un debutto che ha visto una pedalata aperta a tutti, molto partecipata, organizzata dalla Croce Bianca insieme alle associazioni di volontariato locali, con il supporto e il patrocinio del Comune di Andora. Un momento condiviso che ha unito istituzioni, operatori, volontari e cittadini attorno a un’idea di mobilità più accessibile.

Le Fra-Bike sono tre e una di queste è stata donata all’Istituto Sacra Famiglia grazie alla raccolta fondi promossa durante la Festa del Volontariato e delle Associazioni 2025. Un gesto che racconta bene il legame tra la comunità e le realtà del territorio e che trova ora una forma concreta nell’utilizzo quotidiano di questi mezzi.

Alla partenza della pedalata erano presenti rappresentanti delle istituzioni e dell’Istituto Sacra Famiglia, insieme alla presidente della Croce Bianca e a numerosi volontari e cittadini.

«Sono mezzi che permettono ai nostri ospiti di vivere pienamente il territorio, provando sensazioni che solo la bicicletta sa offrire – spiegano i responsabili dell’Istituto Sacra Famiglia – Ogni Fra-Bike, a seconda del modello, può ospitare un volontario o un operatore insieme a una o due persone. Questa iniziativa, oltre a una occasione per ringraziare gli andoresi per la loro generosità, vuole coinvolgere nuovi volontari disponibili ad accompagnare i nostri ospiti, favorendo non solo i loro spostamenti ma anche le relazioni sociali».

La recente apertura della pista ciclabile rappresenta un elemento chiave: rende questi mezzi ancora più utili e facilmente integrabili nella vita quotidiana, collegando diversi punti della città e ampliando le possibilità di movimento.

«Grazie a queste biciclette e alla generosità delle associazioni, la pista ciclabile diventa una preziosa via di inclusione – ha dichiarato il vicesindaco Daniele Martino –. Con le sue numerose rampe di accesso, tra cui una vicino alla sede della Sacra Famiglia, consente a tutti di vivere un’Andora accessibile: dai parchi alla passeggiata a mare di ponente, fino al centro e al porto turistico. La Festa delle Associazioni ha dimostrato ancora una volta il valore del volontariato e la forte capacità di solidarietà della nostra comunità».

Il progetto Fra’ Bike nasce dall’esigenza di rendere più frequente e naturale il contatto con l’esterno per le persone con disabilità. Superare i confini delle strutture, raggiungere parchi, spazi urbani e luoghi di socialità diventa così più semplice, grazie a biciclette a pedalata assistita progettate per adattarsi a diverse esigenze.

I modelli disponibili rispondono infatti a bisogni differenti: tandem per chi ha una parziale autonomia motoria, mezzi con pedana per carrozzine e risciò con sedute coperte. Soluzioni pensate per garantire sicurezza e comfort, senza rinunciare al piacere dell’esperienza.

Dopo una fase pilota positiva avviata nella sede di Settimo Milanese, il progetto si è progressivamente esteso, coinvolgendo oggi otto sedi della Fondazione tra Lombardia, Piemonte e Liguria. L’arrivo ad Andora segna un ulteriore passo, in un percorso che punta a rendere l’inclusione sempre più concreta e quotidiana.