Boissano, successo per “Bietole e uova”: tradizione, comunità e biodiversità protagoniste

Grande partecipazione e forte senso di comunità per l’incontro “Bietole e uova – Territorio e tradizione in cucina”, svoltosi ieri, sabato 11 aprile, presso l’oratorio di San Pietro in Vincoli a Boissano.

Un appuntamento che ha saputo coniugare identità, cultura e convivialità, raccogliendo un riscontro partecipativo significativo e confermando il valore di momenti di incontro capaci di rafforzare il legame tra le persone e il territorio.

Al centro dell’evento, due ingredienti semplici e profondamente radicati nella tradizione locale – le bietole e le uova – simbolo di una cucina povera ma al tempo stesso nobile, autentica espressione dello spirito Boissanese.

Nel corso del pomeriggio si sono alternati interventi di grande interesse, capaci di intrecciare aspetti storici, culturali e scientifici. I relatori Giovanni Minuto, direttore generale del CeRSAA di Albenga, ed Eleonora Erika Cappone, ricercatrice in Scienze Avicole presso l’Università degli Studi di Torino, hanno offerto spunti preziosi sulle produzioni locali e su temi concreti e attuali come la tutela della biodiversità e la qualità agroalimentare e zootecnica.

L’incontro è stato aperto dal presidente di Beallu Buinzan Alessandro Gandolfo, con un’introduzione sentita e coinvolgente capace di trasmettere l’importanza di riscoprire e condividere le radici culturali del territorio, e si è concluso con l’intervento di Don Paul Penda, padrone di casa, che ha sottolineato il valore di questi momenti come occasioni preziose per rafforzare il senso di comunità e il legame tra le persone.

A concludere il pomeriggio, un apprezzato momento conviviale: uova sode, torta pasqualina e vermentino offerti dai volontari del Comitato Civico Beallu Buinzan (in particolare Andrea Martoccia e Rita Berruti), occasione perfetta per proseguire il dialogo in un’atmosfera informale e partecipata.

"Questo appuntamento rappresenta il secondo di un percorso di incontri pensati per ritrovarsi, conoscersi e rafforzare il senso di comunità - dichiarano dall'organizzazione - Se veghemmu".