Automotive, in Cina a marzo forte crescita per produzione e vendite

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La produzione e le vendite di automobili in Cina sono cresciute notevolmente a marzo rispetto al mese precedente. La produzione ha raggiunto i 2,92 milioni di unità nel mese e le vendite si sono attestate a 2,9 milioni di unità, con un balzo rispettivamente del 74,4% e del 60,6% su base mensile, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers. La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) si sono attestate rispettivamente a 1,23 milioni e 1,25 milioni di unità.Fonte foto Xinhua(ITALPRESS).