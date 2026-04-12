Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria”

ROMA (ITALPRESS) - Con lo spoglio delle elezioni politiche ungheresi al 45,7%, il partito Tisza di Pèter Magyar avrebbe la maggioranza dei due terzi al parlamento di Budapest che gli consentirebbe di apportare modifiche alla costituzione. A Tisza andrebbero 135 seggi, mentre il partito Fidesz del premier uscente Viktor Orban si fermerebbe a 57. All'estrema destra di Mi Hazànk andrebbero 7 seggi. "Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, mi ha telefonato per congratularsi per la nostra vittoria alle elezioni", scrive su X Magyar.Alle 19 di oggi si sono chiusi i seggi. Alla consultazione è stata registrata un'affluenza vicina ai livelli record: alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).