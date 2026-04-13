Cina, la crescita delle energie rinnovabili rafforza la resilienza dell’export

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il settore cinese delle esportazioni dovrebbe mostrare resilienza di fronte alla crisi globale dell'approvvigionamento energetico, grazie all'elevato grado di autosufficienza energetica del Paese e alla rapida espansione di fonti di nuova energia. E' quanto si legge in una ricerca di Nomura. Il sistema di approvvigionamento elettrico della Cina è in larga misura protetto dall'attuale shock dell'offerta energetica per via di diversi fattori strutturali, rileva il rapporto.Il Paese ha compiuto rapidi progressi nell'integrazione di fonti energetiche alternative, tra cui eolica, solare e nucleare. Tuttavia, mentre il settore delle nuove energie si sta sviluppando rapidamente, il comparto industriale resta fortemente dipendente dal carbone, gran parte del quale è estratto a livello nazionale.Un sistema elettrico regolamentato garantisce inoltre ai produttori un accesso stabile all'energia, mettendo gli esportatori cinesi al riparo dalle attuali turbolenze energetiche, aggiunge il rapporto.Alla luce di questi peculiari vantaggi, Nomura rileva che, mentre nelle sue previsioni annuali per il 2026 aveva indicato un rallentamento moderato della crescita delle esportazioni cinesi, ora vede margini di rialzo, soprattutto se la crisi energetica si protrarrà nella seconda metà dell'anno.Il commercio estero della Cina ha registrato un solido avvio nel 2026, con esportazioni in aumento del 19,2% e importazioni in crescita del 17,1% su base annua nel periodo gennaio-febbraio.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-