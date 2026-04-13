Presidenza Figc, Abete “Chiederò alla Lnd le stesse titolarità di Malagò”

ROMA (ITALPRESS) - "Chiederò al consiglio direttivo della LegaDilettanti e ai delegati di investirmi delle stesse titolarità dicui è stato investito il presidente Malagò dalle società dellaLega Serie A, cioè di poter, attraverso una condivisione dellacandidatura, presentarmi prima in una logica di discussione deicontenuti, per poi vedere qual è il punto di caduta dei nomi". Loha detto il presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete,annunciando, a margine della consegna del Premio Bearzot, lapossibilità di una candidatura alla presidenza della Federcalcio.A proposito della decisione della Lega di A di indicare il nome di Malagò per le elezioni Figc del 22 giugno, Abete ha aggiunto: "Pensavo sarebbe stato più opportuno un percorso diverso,leggendo e valutando il documento Gravina, capendo quali tipi diresponsabilità ogni componente avrebbe preso nei confronti dellaFederazione, per avere un programma condiviso e poi individuare la persona giusta. C'è stata questa accelerazione con l'investitura di Malagò, se l'impostazione è questa noi seguiremo la stessa". Da parte di Abete quindi c'è la disponibilità a candidarsi: "Ho già convocato gli organi direttivi della Lega Dilettanti, chiederò il via libera per poter dare la disponibilità. Il mio invito è che la stessa cosa facciano le componenti tecniche e le altre leghe, perchè abbiamo necessità di avere il contributo di tutte le componenti. Ben vengano altre proposte perchè l'obiettivo è di confluire in un programma condiviso e di un'unica candidatura. In questo caso non c'è da parte mia nessuna volontà di essere il candidato condiviso da tutti. Chi riterrà si giocherà la sua partita in sede elettorale", ha aggiunto.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).