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| 13 aprile 2026, 17:10

Stragi '92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti

Stragi '92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti

(Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del Tribunale l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. L'inchiesta, che è contro ignoti, riguardarebbe la parte sul dossier mafia e appalti. Proprio domani il Procuratore Salvatore De Luca proseguirà la sua audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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