Schlein e i dubbi sulla tenuta del governo Meloni: "Senza visione, facciamoci trovare pronti"

(Adnkronos) -

Elly Schlein dubita che il governo Meloni possa arrivare alla fine della legislatura. Un dubbio che la segretaria del Pd ha esplicitato oggi alla Direzione dem. "Senza una visione, non credo che riusciranno ad arrivare a fine legislatura", dice Schlein. E allora "facciamoci trovare pronti", l'esortazione ai suoi. Nel percorso di costruzione della coalizione progressista e del programma, certo. Ma soprattutto coltivando l''ossessione' di tenere acceso il filo con il 'popolo' del No al referendum. Con quei 5 milioni che hanno votato No, ma che non avevano votato i partiti del centrosinistra alle ultime europee. E con i giovani, soprattutto, che si sono mobilitati per la Costituzione. "Dobbiamo coinvolgere i giovani in un grande appuntamento da fare presto, dobbiamo ascoltarli".

Osserva la segretaria del Pd: "L'altro giorno Giorgia Meloni è venuta in Parlamento senza una visione per il Paese, senza un'ida di rilancio dell'azione di governo. Hanno solo detto che vogliono andare avanti. Ma per fare cosa? Quali sono i progetti da portare avanti in una situazione come questa?". E poi l'affondo: "Non so" se quello di Giorgia Meloni "ce la farà ad essere il governo che è stato in carica più a lungo. Di certo ha già un record: è il governo che è stato in carica più a lungo senza fare nulla per migliorare la vita degli italiani. Aveva nei numeri per fare tutto in Parlamento e non hanno fatto niente. Rimarrà un'autonomia differenziata senza un euro bocciata dalla Corte Costituzionale. Rimarrà una riforma, quella del premierato, proposta e poi abbandonata. Rimarrà la riforma della giustizia bocciata dal voto popolare".

Di qui l'invito a tenere alta la guardia: "So che arriviamo da settimane di grande mobilitazione", dice Schlein ringraziando il Pd "a tutti i livelli" per l'impegno nella campagna referendaria, "ma la dovremo intensificare in queste settimane. Intensificare, e non da soli, perché noi siamo consapevoli che nessun automatismo tra quello che è successo al referendum e quello che succederà alle prossime elezioni politiche. Oggi non sappiamo nemmeno quando saranno e noi dobbiamo comunque farci trovare pronti a qualunque scenario, in qualunque momento".

Per quanto riguarda la costruzione della coalizione progressista, Schlein si dice "ottimista" e ribadisce la disponibilità al tavolo del programma proposto da Avs. "Ho già risposto all'appello di Bonelli e Fratoianni" sul programma "dando disponibilità a vederci per condividere tutto e sono certa che troveremo l'accordo sulla guida, il percorso programmatico". Ma va fatto non nel chiuso di una stanza, nè anteponendo i nomi ai temi. "Chiedo che non lo facciamo da soli questo percorso sul programma, Troviamo il modo di coinvolgere quella forte spinta popolare che si è manifestata nelle ultime settimane nel nostro paese, coinvolgendo chi ha dato già dimostrazione di attaccamento alla Costituzione, passando dalla sua difesa alla sua attuazione. Non c'è miglior programma che attuare la Costituzione. Non dobbiamo fare l'errore di rinchiuderci in dibattiti politicisti respingenti, ma dobbiamo occuparci dei problemi concreti delle persone", sottolinea. "Ora -aggiunge- l'importante è continuare a fare battaglie unitarie, anche mentre ciascuno porta avanti i propri percorsi. Nessuno oggi mette più in discussione l'orizzonte comune e questa io la ritengo già una vittoria rispetto a dove siamo partiti nel 2022".

Quanto ai temi di stretta attualità, Schlein chiede che tutti, Meloni in primis, condannino le parole di Donald Trump su Papa Leone. Torna sulla sconfitta di Orban in Ungheria che vede come un altro tassello del declino del sovranismo. "Con Orban ha perso Trump e hanno perso anche Giorgia Meloni e Matteo Salvini con i loro imbarazzanti video di sostegno. Arriva un altro segnale chiaro dopo il referendum in Italia: io penso che con quel voto nel referendum si è dimostrato che è proprio dall'Italia che abbiamo cominciato a fermare queste destre nazionaliste". Anche di questo Schlein parlerà al summit dei progressisti a Barcellona a cui parteciperà nel fine settimana.